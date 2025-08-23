Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al Nassr vs. Al Ahli. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
¡Quiere su primer título en Arabia Saudita! Cristiano Ronaldo no desaprovechó la oportunidad y sacó un derechazo para poner el 1-0 del Al Nassr sobre el Al Ahli desde el punto de penal.

Noticia en desarrollo...

