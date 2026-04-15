vs. se enfrentán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el compromiso correspondiente a la jornada 29 de la con Cristiano Ronaldo de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 15 de abril desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Alawwal Park.

Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr se medirá ante Al Ettifaq. (Video: Al Nassr)
Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr se medirá ante Al Ettifaq. (Video: Al Nassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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