Al Nassr vs. Al Fateh se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 15 de la Liga Profesional de Arabia Saudita este viernes 03 de febrero desde las 10:00 a.m. (hora peruana). El choque se jugará en el estadio Prince Abdullah bin Jalawi de la localidad de Al-Hasa. Cristiano Ronaldo jugará su tercer partido con el equipo árabe tras la derrota en la Supercopa. Este duelo podrá ser visto en la señal de DIRECTV y Claro Sports en Youtube de manera gratuita. No te pierdas todos los detalles y minuto a minuto en Depor.

El fútbol de Arabia Saudita se encuentra viviendo una etapa novedosa en su historia tras la llegada de Cristiano Ronaldo. Las miradas se encuentran puestas en los equipos de la Liga local y es que uno de los mejores del mundo firmó por Al-Nassr quien ya debutó.

Será el tercer partido de CR7 con su nuevo equipo y cuarto desde que aterrizó en Arabia Saudita tras el Mundial. Debutó ante el PSG en un duelo amistoso con el combinado del Riyadh All Star, ya que acarreaba una sanción de su tiempo en el Manchester United que le dejó fuera de la convocatoria ante el Al-Tai y el Al-Shabab.





Al Nassr vs. Al Fateh: horarios en el mundo

México: 9:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Para el que sería su segundo compromiso en liga, Cristiano Ronaldo y los líderes de la liga visitarán al Al-Fateh, quien marcha sexto con 21 unidades. Mientras que los actuales líderes cuentan con un invicto de 12 fechas, pues en aquella jornada 02 cayeron ante el Al-Taawon.

Sin lugar a dudas salen como favoritos y con la obligación de ganar, pues el Al-Hilal está a un solo punto… esperando verles caer. Y sabiendo que tienen la necesidad de sacudirse rápido de la derrota sufrida en la Supercopa de Arabia Saudita, donde cayeron 3-1 vs el Al-Ittihad en semifinales.





Al Nassr vs. Al Fateh: ¿dónde verlo gratis?

El primer partido de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr en transmitirse de manera gratutita será este viernes 3 de febrero cuando visite al Al-Fateh en el Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium. Aunque la patada inicial está pactada para las 10:00 horas (hora peruana) la cobertura de Marca Claro arrancará a las 09:50 horas.

Al-Nassr es líder del torneo árabe con 33 puntos, aunque ya tiene muy cerca al Al-Hilal (32 puntos), mientras que Al-Shabab y Al-Ittihad le siguen de cerca con 31 unidades, así que el desenlace de este torneo promete bastante.





Al Nassr vs. Al Fateh: ¿dónde jugarán?

Al Nassr vs. Al Fateh: posibles alineaciones

Al Fateh: Al Zubaidi, Al Daheem, Saadane, Buhimed, Bendebka, Petros, Al Mousa, Batna, Al Buraikan, Al Khulaif

Al Zubaidi, Al Daheem, Saadane, Buhimed, Bendebka, Petros, Al Mousa, Batna, Al Buraikan, Al Khulaif Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Oujami; Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Abdullah Alkhaibari, Abdulhahman Ghareeb; Gonzalo Martínez, Cristiano Ronaldo; Anderson Talisca.





