vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HD) en el compromiso correspondiente a la jornada 22 de la Liga de Arabia Saudita con de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se pudo ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 14 de febrero desde las 12:30 o.m. y tendrá lugar en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.

Al Nassr vs. Al Fateh se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo. (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Al Fateh se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo. (Video: Al Nassr)

TAGS RELACIONADOS