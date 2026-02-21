vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HD) en el compromiso correspondiente a la jornada 23 de la con Cristiano Ronaldo de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se pudo ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 21 de febrero desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en el Prince Al-Awwal Park.

Al Nassr vs. Al Hazem se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Al Hazem se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS