vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a una jornada más de la con que busca acercarse a los 1000 goles. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 12 de mayo desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el King Fahd Stadium.

Al Nassr vs. Al Hilal se enfrentan por una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo de titular y la transmisión de FOX Sports y Movistar Plus. (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Al Hilal se enfrentan por una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo de titular y la transmisión de FOX Sports y Movistar Plus. (Video: Al Nassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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