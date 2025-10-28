vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el Estadio Al-Awwal Park de Riad por los octavos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a Movistar Liga de Campeones y Movistar+ si estás en España. No recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Este duelo está pactado para el martes 28 de octubre desde la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro donde Cristiano Ronaldo será titular y se enfrentará a su excompañero en el Real Madrid, Karim Benzema.

Al Nassr vs. Al Ittihad se enfrenta por la Copa del Rey de Campeones con Cristiano Ronaldo. (Video: Al Nassr)
