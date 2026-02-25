vs. Al Najma se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING en el compromiso correspondiente a la jornada 24 de la con Cristiano Ronaldo de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 25 de febrero desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en el Al Najma Club Stadium.

Al Najma vs Al Nassr por la Liga Árabe | VIDEO: RSL
