se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el compromiso correspondiente a una jornada más de la con de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 7 de mayo desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el King Fahd Stadium.

Al Nassr vs. Al Shabab EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver transmisión gratis de FOX Sports y TNT
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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