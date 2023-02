Al Nassr vs. Al Wehda se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 16 de la Superliga de Arabia Saudita. El choque se disputará este jueves 9 de febrero desde el estadio Rey Abdul Azuz a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana). Los dirigidos por Rudi García quieren preservar el primer lugar y no ganar podría sacar de la cima con la presencia de Cristiano Ronaldo. Las acciones podrán ser vistas en la señal de DIRECTV Sports y Marca Claro de manera gratuita. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Al Nassr llega a este partido luego de igualar por 2-2 ante Al Fateh en calidad de visitante por la Liga de Arabia Saudita. La anotación llegó en los últimos minutos gracias a un penal ejecutado por Cristiano Ronaldo quien marcó por primera vez en su nueva aventura.

Respecto a los últimos partidos, Al Nassr ha registrado dos empates, dos victorias y una derrota. En la tabla de posiciones, este elenco se ha posicionado en el primer lugar hace algunas fechas. Con el último resultado, se mantiene arriba aunque solo con diferencia de goles.





Al Nassr vs. Al Wehda: horarios en el mundo

México: 11:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 2:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Al Wehda viene de enfrentarse a Al Fayha y caer 2-0 en su partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga saudí 2022/23. La tabla de posiciones de la primera división de ese país, lo ubica en el decimotercer lugar con 15 puntos y una diferencia de gol de (-8). Con este resultado, el equipo suma dos derrotas consecutivas de tres en los recientes cinco partidos que disputó.





¿Problemas en Al Nassr por presencia de Cristiano Ronaldo?

En una entrevista con el medio RT Arabic, Luiz Gustavo confesó en qué perjudica la titularidad de Cristiano en el once del Al Nassr. “La presencia de Ronaldo nos dificulta los partidos”. Estas palabras no tardaron en generar polémica entre los seguidores de ‘CR7′, por lo que el brasileño tuvo que hacer una aclaración.

Gustavo explicó que no lo dijo en un tono negativo, sino todo lo contrario, ya que la figura del luso despierta interés y una motivación especial en cualquier adversario: “Todos los equipos buscan participar contra él de la mejor manera posible, y él motiva a todos (los rivales) a dar lo mejor de sí”.

En cuanto a lo bueno de tenerlo de compañero, destacó: “Su presencia en el equipo le da una gran ventaja al grupo porque aprendemos de él todos los días, dadas las grandes capacidades que posee tanto técnicas como físicas. Fue creado para los desafíos y siempre los supera”.





Al Nassr vs. Al Wehda: probables alineaciones

Al Wahda: Atiah, Kurdi, Makki, Aljayzani, Yoda, Ahmed, Anselmo, Alotaibi, Rodrigues y Al-Ghamdi

Atiah, Kurdi, Makki, Aljayzani, Yoda, Ahmed, Anselmo, Alotaibi, Rodrigues y Al-Ghamdi Al Nassr: Rossi, Al-Ghannam, Al-Amri, Al-Oujami, Konan, Luiz Gustavo, Al-Khaibari, Yahya, Ghareeb, Pity Martínez y Cristiano Ronaldo.





Al Nassr vs. Al Wehda: ¿dónde ver el partido?

El partido de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr se transmitirá de manera gratuita será este jueves 09 de febrero cuando se mida ante Al Wehda en el estadio Rey Abdul Aziz . Aunque la patada inicial está pactada para las 12:30 horas (hora peruana) la cobertura de Marca Claro arrancará a las 12:20 horas.

Al-Nassr es líder del torneo árabe con 34 puntos, aunque solo por diferencia de goles ya que, Al-Shabab y Al-Ittihad, e siguen de cerca con la misma cantidad de unidades, así que el desenlace de este torneo promete bastante.





Al Nassr vs. Al Wehda: ¿dónde jugarán?





