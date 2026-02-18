vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HD) en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Champions League de Asia Two, con de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium cuenta con los derechos para transmitir este encuentro para toda Latinoamérica. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 18 de febrero desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el King Saud University.

Al Nassr vs. Arkadag FK se verán las caras por la Champions League Two de Asia. (Video: Al Nassr)
