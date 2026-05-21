vs. se enfrentaron en el compromiso correspondiente a una jornada más de la con buscando anotar para acercarse a los 1000 goles. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se puede ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 20 de mayo desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Alawwal Park.

Al Nassr vs. Damac por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Damac por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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