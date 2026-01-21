vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga de Arabia Saudita 2025-26, con de titular. Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de FOX Deportes desde México y en España por Movistar; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el miércoles 21 de enero desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium.

Damac vs. Al Nassr por Liga de Arabia Saudita. (Video: Saudi Pro League)
