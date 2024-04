Desde el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz, Al Nassr vs. Damac se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 27 de la Liga de Arabia Saudita. El duelo se jugará este viernes 5 de abril, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), con la presencia de Cristiano Ronaldo desde el inicio. La escuadra del portugués marcha en el segundo lugar con 62 puntos, a 12 del líder Al Hilal, que tiene 74. El choque podrá ser visto por la señal de STAR Plus para Latinoamérica y DAZN en España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Al Nassr recordó su victoria ante Abha. (Video: Al Nassr)





Al Nassr vs. Damac: probables alineaciones

Ospina, Yahya, Lajami, Laporte, Telles, Al-Najei, Brozovic, Mané, Otávio, Ghareeb, Cristiano Ronaldo. Damac: M. Zeghba, A. Bedrane, F. Chafaï, D. Al-Anazi, Ramzi Solan, Bader Munshi, A. Majrashi, N. Stanciu, A. Al-Bishi, G. N’koudou y A. Al-Zaein.