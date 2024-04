Inter Miami vs. New England Revolution se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 27 de abril por la fecha 10 de la MLS que se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos). El partido está programado para arrancar desde las 6:30 de la tarde (hora ecuatoriana, colombiana y peruana, y 8:30 de la noche en Argentina y Uruguay). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Inter Miami vs. New England Revolution EN VIVO: el cuadro de Messi se prepara para el duelo por MLS. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. New England Revolution: alineaciones probables

Inter Miami : Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets, David Ruiz, Lionel Messi; Luis Suárez y Diego Gómez.

: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets, David Ruiz, Lionel Messi; Luis Suárez y Diego Gómez. New England Revolution: Henrich Ravas; Nick Lima, Andrew Farrell, Henry Kessler, Ryan Spaulding; Noel Buck, Matt Polster, Nacho Gil, Carles Gil; Esmir Bajraktarevic y Giacomo Vrioni.