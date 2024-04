Inter Miami vs. New England Revolution chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía MLS Season Pass y Apple TV por la décima jornada del Major League Soccer 2024 (MLS), con la presencia de Lionel Messi. Este compromiso está programado para el sábado 27 de abril desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Gillette Stadium, ubicado en Massachusetts (Estados Unidos). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Inter Miami llega a este partido después de vencer por 3-1 al Nashville, por la novena jornada de la MLS 2024. A pesar de que el conjunto rosado comenzó perdiendo tras el autogol de Franco Negri, consiguieron remontar el resultado gracias al doblete de Lionel Messi y al tanto de Sergio Busquets. Una vez más, la ‘Pulga’ lideró a su equipo para sacar adelante un duelo que se les complicó las de la cuenta.

Con esta victoria, las ‘Garzas’ se ubican en la primera casilla de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, registrando 18 puntos luego de 10 encuentros disputados, producto de cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. Asimismo, marcaron 22 goles y recibieron 15. De momento, los de Gerardo Martino se ubican en zona de clasificación a la ronda de eliminación directa.

Contabilizando los partidos de la MLS y la Concachampions, el rosarino acumula nueve goles anotados y cinco asistencias, evidenciando que físicamente está mejor que la temporada y viene siendo determinante en el Inter Miami. Gerardo Martino está buscando que el equipo funcione alrededor de él, sin que eso le quite protagonismo a los otros elementos.

New England Revolution, por su parte, llega a este duelo después de perder por 1-0 ante el Toronto. Los dirigidos por Caleb Porter no están pasando por un buen momento futbolístico y lo confirmaron el pasado fin de semana, ya que tras el gol anotado por Prince-Osei Owusu no lograron reponerse, registrando así su tercera derrota al hilo en lo que va del mes.

Los ‘Revs’ han tenido un pésimo inicio de temporada, más allá de que llevaron hasta los cuartos de final de la Concachampions, de donde fueron eliminados a manos del Club América. En total, New England Revolution suma tan solo cuatro puntos luego de ocho encuentros disputados, ubicándose en la última casilla de la tabla de posiciones de la Conferencia Este. Estos números fueron cosechados producto de un triunfo, un empate y seis derrotas.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. New England Revolution?

El encuentro entre Inter Miami Y New England Revolution está pactado para este sábado 27 de abril desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m., en México a las 5:30 p.m., en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m., mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. New England Revolution?

El partido entre Inter Miami y New England Revolution se jugará en el Gillette Stadium y será transmitido en exclusiva a través de MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugará Inter Miami vs. New England Revolution?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joan Laporta realiza reclamo por gol no cobrado en clásico español. (Video: EFE)