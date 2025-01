La campaña de Alianza Lima comenzó desde hace un par de semanas cuando presentaron a todo su plantel para este 2025, con quienes competirá en la Liga 1 y también en Copa Libertadores. Por ello han tenido una serie de amistosos internacionales que les ha dado la posibilidad de evaluar cómo se viene adaptando el equipo. Es en ese contexto que, uno de los recién llegados, Alan Cantero, habló sobre su experiencia con los ‘blanquiazules’ en Argentina.

Pese a la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Morón, en su último día de pretemporada en tierras extranjeras los ánimos de los jugadores se mantienen a tope porque todo ello servirá como una primera evaluación, que usarán para corregir los errores que hayan podido tener. Así lo dijo Alan Cantero, en su llegada a la capital.

“Fue muy positivo, sirve para conocernos. Sabemos que nos falta tiempo de trabajo, pero tenemos un lindo equipo y vamos a trabajar ahora en la semana para afrontar los próximos partidos que tenemos por delante”, declaró el argentino a la prensa nacional.

El futbolista de 26 años también aseguró que ha sido bien recibido por su compañeros: “Desde el primer momento que llegué, los chicos me hicieron sentir muy cómodo, hay un lindo equipo y un lindo grupo. Solo queda trabajar para afrontar lo que viene de la mejor manera”.

Si bien, su posición principal es como centro delantero, ‘Pipo’ Gorosito lo probó ante Deportivo Morón más por la banda, como extremo, y no se le vio cómodo jugando por ese lado. Sin embargo, el futbolista aseguró que se adecuará a cualquier necesidad del equipo.

“A pesar que hace mucho no lo hago, me sirve para seguir sumando minutos e ir agarrando confianza con el equipo. Donde el ‘profe’ me ponga, yo siempre a disposición”, sentenció.

Cantero logró sumar 56 minutos en el partido ante Morón. (Foto: Alianza Lima)









¿Cómo le fue a Alianza Lima en sus amistosos?





Los ‘íntimos’ de La Victoria ya arribaron a la capital luego de sumar casi diez días de trabajos ininterrumpidos en Argentina. Antes de eso, en la ‘Tarde Blanquiazul’ lograron vencer a Emelec por 2-0 en el primer amistoso que tuvieron en el año. Fue inmediatamente después de eso que se enfrentaron a Buenos Aires a Vélez Sarsfield, a quienes vencieron por la mínima diferencia.

Después de ello solo encontraron derrotas, pues ante Deportivo Riestra disputaron dos duelos que terminaron con un global de 3-1 en contra de los ‘blanquiazules’. Antes de volver a Lima, tuvieron su últimos partido, con público, ante Deportivo Morón donde nuevamente cayeron por 1-2; el único gol de los peruanos lo marcó Pablo Lavandeira.

Ahora, Alianza Lima viajará este sábado por la mañana a tierras ecuatorianas donde se enfrentará a Liga Deportiva Universitaria en su ‘Noche Blanca’, donde presentarán a su plantel del 2025 y se les dará un homenaje a las figuras de Roberto ‘Chorri’ Palacios, Hernán Barcos e incluso Paolo Guerrero que salieron campeones con el equipo de Quito.

Los 'íntimos' ya volvieron a la capital y viajan a Ecuador en los próximos días. (Foto: Alianza Lima)





