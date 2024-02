Este jueves 8 de febrero, Aleksander Ceferin sorprendió a todos en el Congreso de la UEFA, la misma que se realizó en la ciudad de París. ¿Qué sucedió? El presidente del máximo ente rector del fútbol europeo confirmó que no se presentará en las próximas elecciones, motivo por el que su ciclo culminará en 2027. Así pues, a pesar de la enmieda que le permitía ampliar un mandato más, hasta 2031, el esloveno aseguró que no concurrirá a los comisión y se retira oficialmente de la presidencia de la organización. Eso sí, ante de dejar el cargo, el directivo explicó los motivos de su salida, los mismos que tendrían que ver con la creación de la Superliga Europea.

“Estoy cansado. Hemos sufrido el Covid, la Superliga, la superioridad moral de quienes nos critican, de aquellos que dicen que la UEFA está dividida, fragmentada. Estoy feliz y orgulloso, he sido el capitán de un barco que ha navegado entre la tormenta”, fueron las palabras del actual presidente de la UEFA.

Asimismo, sostuvo: “Lo he pensado desde hace 6 ó 7 meses. No he querido decirlo antes para nos alterar la decisión de las federaciones sobre la enmienda votada hoy. No todo el mundo del fútbol es como algunos payasos que hay por ahí”.

Cabe destacar que Aleksandr Ceferin tomó al cargo en el 2016, sustiyendo a Michel Platini, quien habia sido elegido solo un año antes. En aquel año, el esloveno se impuso en una votación al entonces presidente de la Federación Neerlandesa, Michael van Praag, en el congreso de Roma. Luego, fue reelegido el 7 de febrero de 2019 y el 5 de abril de 2023. En ambas ocasiones, fue candidato único.

La guerra de Ceferin contra la Superliga Europea

La Superliga Europea es un proyecto que fue presentado para cambiar el fútbol en Europa y en todo el mundo. Este nuevo modelo, liderado por Florentino Pérez, busca poner al balompié en el mejor lugar de los mercado universales de consumo. Sin embargo, así como existen equipos a favor de esta iniciativa, también existen detractores, siendo Aleksander Ceferin uno de ellos. Desde su anuncio, el presidente de la UEFA mantuvo su posición en contra y hasta tildó de “delincuentes” a sus creadores.

“He conocido menos delincuentes en 25 años de derecho penal que en dos años de fútbol. Tenemos que mantener el fútbol alejado de los tiburones”, mencionó el directivo de la UEFA en una entrevista realizado en marzo del año pasado.

“No había manera de que pudiera existir una Superliga sin clubes ingleses. No estoy preocupado por el dominio financiero de los clubes ingleses, creo que la Premier League está haciendo un buen trabajo y las otras ligas deberían hacerlo mejor”, añadió.

Es necesario mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia Europeo anunció el fallo a favor de la creación de la Superliga Europea, algo que desató las críticas de Ceferin. “Esta sentencia no significa un respaldo o validación a la llamada Superliga, más bien subraya un déficit preexistente dentro del marco de autorización previa de la UEFA, un aspecto técnico que ya fue reconocido y abordado en junio de 2022. La UEFA confía en la solidez de sus nuevas reglas y, específicamente, en que cumplen con todas las leyes y regulaciones europeas pertinentes”, sostuvo.





