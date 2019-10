Tampoco la ve con su Selección: Emre Can, expulsado del Alemania vs Estonia tras dura entrada [VIDEO]

Apenas ha sumado tres apariciones con la Juventus, en todas ingresó, pues su técnico Maurizio Sarri prácticamente lo tiene 'borrado'. Sin embargo, aún cuenta para Joachim Löw en la selección teutona, aunque no ha podido aprovechar esta jornada en el duelo de Alemania ante Estonia , ya que apenas a los 14 minutos Emre Can se fue expulsado.



El mediocampista, que hoy salió como central, llegó tarde a un balón cuando intentaba salir de su propio campo, y terminó por derribar a Frank Liivak cerca del área. El árbitro no tuvo reparos ni dudas en enviarlo a las duchas.



Emre Can fue expulsado a los 14' tras dura entrada contra Liivak. (YouTube)

LA PREVIA DEL PARTIDO

Alemania podría acercarse al torneo continental si gana fuera de casa en la jornada, situación por la que también atraviesa Holanda, que visitará a Bielorrusia en la serie más igualada del proceso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.



El combinado dirigido por Joachim Löw viene de empatar 2-2 ante Argentina en un amistoso disputado en Dortmund, mientras que Estonia igualó sin goles contra Bielorrusia el jueves, en su última presentación por el grupo H de las clasificatorias.

► Todo mal para Brasil: empató 1-1 ante Nigeria por Amistoso Internacional y perdió a Neymar por lesión



► Rakitic sale en enero: Barcelona listo para dos ventas en el mercado de fichajes



► ¡Qué noticia! Messi ya tiene fecha confirmada para su vuelta con Argentina y enfrentará a Neymar



► "No está mal para uno de 33 años ¿no?": Cristiano Ronaldo, Buffon y el golazo de chalaca en Champions