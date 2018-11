¡Héroe 'tulipán! El defensor más caro de la historia no solo evita los goles en su arco, también decide en área contraria y con un golazo. A los 90 minutos, Virgil Van Dijk puso el 2 a 2 del Alemania vs Holanda con un remate de volea, que le dio el pase a la 'Naranja Mecánica' a la Fase Final de la Liga de Naciones de la UEFA, y de paso eliminó a Francia.



Holanda se fue con todo en busca del empate, motivada por el descuento a los 85' de Quincy Promes. Y un centro en el área que no pudo ser rechazado por la defensa alemana, llegó a los pies de Van Dijk, que había 'trepado' para buscar el juego aéreo, pero finalmente terminó convirtiendo de derecha: empalmó el balón con el interior del botín derecho y dejó a Manuel Neuer sin reacción.



Con este empate sobre la hora, Holanda sumó siete puntos en el grupo A de la Liga 1, los mismos que Francia, pero gracias a la diferencia de goles, el equipo dirigido por Ronald Koeman logra su pase a la 'Final Four' del certamen, donde esperan los ya clasificados Portugal, Inglaterra y Suiza.



Alemania, que ya estaba condenada al último lugar, se puso en ventaja con goles de Timo Werner apenas a los nueve minutos del primer tiempo y de Leroy Sané a los 20', también de la primera parte. Sin embargo, el cuadro de Joachim Löw no pudo sostener nuevamente el resultado y terminó por ceder su segundo empate, el segundo del torneo, para despedirse con solo dos unidades, por la puerta falsa.