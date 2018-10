De mal en peor. Alemania y su seleccionador Joachim Löw están bajo presión tras su dura derrota este sábado por 3-0 en Ámsterdam contra Holanda , ocupando la última plaza del Grupo A de la Liga de Naciones , a falta de enfrentarse a la selección de Francia.



En este sentido, el DT del conjunto 'teutón' no pudo ocultar su molestia por el mal rendimiento de su plantilla en los noventa minutos del encuentro. ''Jugamos bien la primera media hora, controlando. Pero ha sido una derrota muy brutal y decepcionante, apenas hemos estado a la altura", declaró.

"Hemos disparado a gol mucho en los últimos partidos, pero es un hecho que no marcamos. Perder por 1-0 habría sido aceptable, pero recibir dos goles al final del partido, es evidentemente un mal resultado", explicó el técnico.



Löw sabe que en Alemania se oirán voces pidiendo su cese, tras el mal Mundial realizado y estos últimos resultados. "Comprendo que habrá un debate y que debo vivir con ello. Ahora me voy a concentrar en el partido contra Francia y no en ese debate en la opinión pública, que me parece muy normal", concluyó.