Vuelve a sonar casi 10 años después. Alexis Sánchez intenta hacerse un espacio en el once titular del Inter de Milán, pero entre lesiones y falta de oportunidades pues tiene por delante a Lukaku y Lautaro Martínez, no se descarta que el delantero chileno busque otro club en el próximo mercado de fichajes. Y el futbolista de 31 años ha sido relacionado con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, con el que ya coincidió en River Plate.

Y el que ha acercado a Sánchez al club ‘colchonero’ ha sido Leo Rodríguez, exfutbolista y ahora agente de jugadores, quien es muy amigo del ‘Cholo’.

“Hay que ver si Diego Costa se va, porque tiene una oferta de China. Él lo conoce, lo tuvo y le rindió. Yo sé que le gusta mucho Alexis”, dijo Rodríguez en entrevista para el programa 'Al Aire Libre’ de Radio Cooperativa.

Y agregó: “Podría ser una buena alternativa. Creo que después estos dos pasos en falso (Manchester United e Inter de Milán), debería ir a un club donde el entrenador lo quiera”.

Leo Rodríguez continuó argumentando por qué, a su criterio, el delantero chileno que aún le pertenece al United, triunfaría en el Wanda Metropolitano.

“En un equipo como Atlético Madrid podría volver a tener la continuidad que necesita. Me molesta cuando se dice que ahora fracasó. En el Inter no tuvo la posibilidad de mostrarse, no le dieron seis partidos seguidos para poder jugar”, explicó.

