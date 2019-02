"Estoy con bronca y amargado": el calvario de Buonanotte en la Universidad Católica que sorprende a todos

Diego Bounanotte estuvo cerca de convertirse en fichaje de Alianza Lima hace una semanas. Sin embargo, el argentino decidió quedarse en la Universidad Católica de Chile. Pese a que renovó contrato, el 'Enano' no vive sus mejores días con los 'Cruzados' debido a una lesión. Así lo reveló este miércoles en conferencia de prensa.

"Vamos a hacer todo lo posible para recuperarme, ahora estoy con bronca y amargado, pero el futbolista está expuesto a este tipo de cosas. En verdad estoy bajoneado por la lesión, hicimos exámenes y bueno ahora hay que esperar nada más", dijo Buonanotte.

De otro lado, el jugador que sonó con fuerza en Alianza Lima en enero, declaró sobre su reciente ampliación de contrato con la Universidad Católica.

"Desde que me fui de River me costó llegar a un lugar donde me sintiera cómodo, pero acá hubo un gran cariño de la gente desde el principio, se generó algo muy lindo y encontré un club muy ordenado, donde le dan mucha importancia a la parte humana", añadió.

Además, sobre un posible retiro en la UC, Buonanotte expresó que "no sé cuánto tiempo más me quedará acá, pero antes de retirarse hay que tener un nivel para que el club te siga queriendo, son muchas cosas pero no sé, queda muchísimo, sería lindo retirarme acá".

