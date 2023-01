Sporting Cristal tendrá este fin de semana la presentación de su plantel 2023 en la ‘Tarde Celeste’. Por ello, una gran cantidad de hinchas ya tienen su entrada a la espera de cómo será este evento, así como el amistoso que se disputará contra Deportes Tolima. Y en medio de todo ese escenario, desde el Rímac confirmaron que el volante argentino Diego Buonanotte no seguirá en el club.

A través de sus redes sociales, el club se despidió del mediocampista. “¡Gracias, Diego! Por el gran profesionalismo y el cariño que le demostraste al club en este tiempo. ¡Te deseamos lo mejor!”, dice la publicación en Twitter, junto a un arte del jugador con la ‘celeste’.

El volante llegó al centro de entrenamientos de la institución en días anteriores, pero tras una conferencia de prensa que dio el presidente del club, Joel Raffo, se confirmó que no estaba incluido para el plantel de este año. Finalmente, se pudo conocer que Diego Buonanotte llegará a Unión La Calera, dejando atrás los rumores de un posible retorno a Universidad Católica.

Despedida y agradecimiento

Diego Buonanotte empleó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus compañeros, trabajadores del club e hinchas de Sporting Cristal, a quienes agradeció por el apoyo incondicional y el cariño mostrado a lo largo de los seis meses que estuvo el delantero en el elenco bajopontino.

“Me toca despedirme del club y aunque fue corta esta aventura me quedo con lo más valioso que es el cariño y el respeto que me brindaron desde el primer día. Quiero dar las gracias infinitas por esto a la hinchada celeste que me apoyó siempre, un abrazo gigante para todos ustedes”, dice el inicio de su extensa carta.

Finalmente, admitió que “seguramente me olvido de muchas personas pero los llevo para siempre en mi corazón. Por último, gracias a todos mis compañeros, me hicieron sentir uno más desde mi llegada, les deseo todo el éxito del mundo para esta temporada. Tienen un grupo realmente extraordinario. GRACIAS”.





