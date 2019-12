Se hizo oficial. Los encuentros entre Alianza Lima y Binacional por la final de la Liga 1 Movistar se jugarán con la utilización del VAR. Tanto en Juliaca el domingo 8 como en Matute, la tecnología estará presente para intentar ser parte de la justicia en los encuentros que definirán al campeón nacional del 2019.

Según pudo conocer Depor, la presencia de esta novedosa herramienta, que ya se usa en varias ligas del mundo, está confirmada para utilizarse en el Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca) y en Lima por las dos finales del Fútbol Peruano.

"El VAR me parece muy bien para los árbitros. Ellos han hablado muy bien de esa herramienta, para que se sientan tranquilos. Si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, me toma un poco de sorpresa. No es lo mismo. Veremos si se confirma esa noticia. Pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son falta, pero en el VAR sí. Hay que tener cuidado. Me gusta la idea”, sostuvo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

En la primera final, Michael Espinoza asumirá el cargo de juez para este compromiso. Para el duelo de vuelta, Víctor Hugo Carrillo fue el designado para impartir justicia el próximo domingo 15 de diciembre.

