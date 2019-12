Histórico. Se confirmó la utilización del videoarbitraje (VAR) para los duelos entre Alianza Lima y Binacional por las finales de la Liga 1. Será la primera ocasión en la que esta herramienta se utilice en un duelo oficial del Fútbol Peruano.

Según pudo conocer Depor, la presencia de esta novedosa herramienta, que ya se usa en varias ligas del mundo, está confirmada para utilizarse en el Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca) y en Lima por las dos finales del Fútbol Peruano.

Alianza Lima y Binacional ya se vieron las caras, en Juliaca, este año. En el primer enfrentamiento, los locales lograron imponerse 4-1 (por la Copa Bicentenario), mientras que el duelo restante (por el Torneo Clausura) lo terminaron igualando 0-0.

"El VAR me parece muy bien para los árbitros. Ellos han hablado muy bien de esa herramienta, para que se sientan tranquilos. Si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, me toma un poco de sorpresa. No es lo mismo. Veremos si se confirma esa noticia. Pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son falta, pero en el VAR sí. Hay que tener cuidado. Me gusta la idea”, sostuvo Pablo Bengoeche en conferencia de prensa.

En la primera final, Michael Espinoza asumirá el cargo de juez para este compromiso. Espinoza ha jugado 19 partidos esta temporada, dos de ellos con el plantel íntimo y otros dos más con el cuadro de Juliaca como protagonistas: Pirata FC 2-2 Alianza Lima, Sport Boys 1-2 Alianza Lima, Binacional 2-0 Sport Boys y Binacional 4-1 Sporting Cristal.

Para el duelo de vuelta, Víctor Hugo Carrillo fue el designado para impartir justicia el próximo domingo 15 de diciembre. Carrillo lleva 22 encuentros este 2019, de los cuales dos de ellos estuvo dirigiendo a los blanquiazules, una derrota y un empate: Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima (Torneo Apertura) y Municipal 2- 2 Alianza Lima.

Andy Polar habló en la previa de la final contra Alianza Lima.

MÁS NOTICIAS