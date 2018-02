Alianza Lima vs. Universitario será el partido que este domingo paralice el fútbol peruano. Se trata del choque de los clubes más grandes del país incaico que nos tienen acostumbrados a disfrutar de grandes partidos. No por nada en 2016 la revista inglesa 'Four Four Two' lo eligió como uno de los mejores 50 Clásicos en el mundo.



Tal como lees. Según la citada fuente, el choque entre Alianza Lima vs. Universitario es considerado uno de los clásicos que todo hincha del fútbol en el mundo debe ver. Para ser exactos, ocupa el puesto número 38 de la lista.



Como era de esperarse, en los primeros puestos de la lista de los Clásicos que uno debe ver alguna vez en su vida se encuentran el Barcelona vs. Real Madrid, Boca vs. River y otros. A continuación, te dejamos la lista completa.



Los Clásicos imperdibles

1- Boca Juniors vs River Plate

2- Real Madrid vs Barcelona

3- Celtic vs Rangers

4- Nacional vs Peñarol

5- Lazio vs Roma

6- Fenerbache vs Galatasaray

7- Liverpool vs Manchester United

8- Gremio vs Internacional

9- Borussia Dortmund vs Schalke

10- Al Ahly vs Zamalek

11- Marseille vs Paris Saint-Germain

12- Chivas Guadalajara vs Club America

13- Milan vs Inter

14- Portsmouth vs Southampton

15- Independiente vs Racing Club

16- Ajax vs Feyenoord

17- FK Velez vs HSK Zrinjski

18- Flamengo vs Fluminense

19- Olympiakos vs Panathinaikos

20- Arsenal vs Tottenham

21- East Bengal vs Mohun Bagan

22- Partizan Belgrade vs Red Star Belgrade

23- Corinthians vs Palmeiras

24- Newcastle United vs Sunderland

25- Real Betis vs Sevilla

26- Raja vs Wydad

27- Hajduk Split vs Dinamo Zagreb

28- Benfica vs Sporting

29- Colo-Colo vs Universidad de Chile

30- Genoa vs Sampdoria

31- Kaizer Chiefs vs Orlando Pirates

32- Dinamo Bucharest vs Steaua Bucharest

33- Esteghlal vs Persepolis

34- Barcelona vs Emelec

35- Glentoran vs Linfield

36- Cerro Porteno vs Olimpia

37- CSKA Sofia vs Levski Sofia

38- Alianza Lima vs Universitario

39- Hamburg vs St. Pauli

40- America vs Deportivo Cali

41- Dynamo Moscow vs Spartak Moscow

42- Bahia vs Vitoria

43- FC Seoul vs Suwon Bluewings

44- Everton vs Santiago Wanderers

45- Athletic Bilbao vs Real Sociedad

46- Newell’s Old Boys vs Rosario Central

47- Lyon vs Saint-Etienne

48- Portland Timbers vs Seattle Sounders

49- Blooming vs Oriente Petrolero

50- Sheffield United vs Sheffield Wednesday