Bolivia se medirá con Surinam para estar cada vez más cerca del Mundial 2026. (Foto: FBF)
Bolivia se medirá con Surinam para estar cada vez más cerca del Mundial 2026. (Foto: FBF)
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Bolivia se medirá con Surinam para estar cada vez más cerca del Mundial 2026. (Foto: FBF)

  • Bolivia se medirá con Surinam para estar cada vez más cerca del Mundial 2026. (Foto: FBF)
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    Bolivia se medirá con Surinam para estar cada vez más cerca del Mundial 2026. (Foto: FBF)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
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    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • Diego Medina. (Foto: FBF)
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    Diego Medina. (Foto: FBF)

  • Marcelo Torres. (Foto: FBF)
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    Marcelo Torres. (Foto: FBF)

  • Diego Arroyo. (Foto: FBF)
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    Diego Arroyo. (Foto: FBF)

  • Roberto Fernández. (Foto: FBF)
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    Roberto Fernández. (Foto: FBF)

  • Gabriel Villamil. (Foto: FBF)
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    Gabriel Villamil. (Foto: FBF)

  • Moisés Villarroel. (Foto: FBF)
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    Moisés Villarroel. (Foto: FBF)

  • Jaume Cuéllar. (Foto: FBF)
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    Jaume Cuéllar. (Foto: FBF)

  • Miguel Terceros. (Foto: FBF)
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    Miguel Terceros. (Foto: FBF)

  • Fernando Nava. (Foto: FBF)
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    Fernando Nava. (Foto: FBF)

  • Enzo Monteiro. (Foto: FBF)
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    Enzo Monteiro. (Foto: FBF)

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Hoy jueves 26 de marzo es un día histórico para ; pero será aún mejor, si consiguen derrotar a en una de las llaves del repechaje intercontinental y dar un paso clave en sus aspiraciones de clasificar al –el vencedor chocará con Irak en la final de este cuadro–. La ‘Verde’ sigue soñando con estar en la Copa del Mundo y para que dicho sueño esté cada vez más cerca, esta noche deberán demostrarlo en el Estadio BBVA de Monterrey, en México. Óscar Villegas, quien no convocó a Marcelo Moreno Martins a pesar de sus intenciones de ser parte de este proceso luego de volver del retiro, se la jugará por el todo o nada. Sin la altura de El Alto, el combinado altiplánico quiere demostrar que también pueden dar la talla en el llano. En la siguiente galería repasemos la posible alineación del conjunto altiplánico para este trascendental encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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