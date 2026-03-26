Hoy jueves 26 de marzo es un día histórico para Bolivia; pero será aún mejor, si consiguen derrotar a Surinam en una de las llaves del repechaje intercontinental y dar un paso clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 –el vencedor chocará con Irak en la final de este cuadro–. La ‘Verde’ sigue soñando con estar en la Copa del Mundo y para que dicho sueño esté cada vez más cerca, esta noche deberán demostrarlo en el Estadio BBVA de Monterrey, en México. Óscar Villegas, quien no convocó a Marcelo Moreno Martins a pesar de sus intenciones de ser parte de este proceso luego de volver del retiro, se la jugará por el todo o nada. Sin la altura de El Alto, el combinado altiplánico quiere demostrar que también pueden dar la talla en el llano. En la siguiente galería repasemos la posible alineación del conjunto altiplánico para este trascendental encuentro.