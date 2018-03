Cada vez estamos más cerca del Mundial Rusia 2018. Y las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo tendrán actividad en la primera fecha FIFA del año para corregir errores y llegar de la mejor forma a la cita mundialista. ¿Cuándo, dónde y a qué hora jugarán los partidos amistosos internacionales?



Gran parte de los duelos se desarrollarán el viernes 23, aunque el jueves 24, Dinamarca (rival de la Selección Peruana) se medirá contra Panamá. Uruguay se medirá contra República Checa en la China Cup.



El anfitrión del Mundial 2018 , Rusia, recibirá a la poderosa Brasil que no contará con Neymar por lesión. Argentina, con Lionel Messi, se verá cara a cara contra Italia , el equipo que no clasificó al torneo más importante.



Es precisamente sobre estos partidos amistosos que han servido de inspiración para los memes en las redes sociales. Como era de esperarse, las reacciones no han tardado en llegar y son de burla para estos choques antes de Rusia 2018.