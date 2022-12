El día en que Argentina se mide a Croacia por las semifinales del Mundial Qatar 2022, en el estadio Icónico de Lusail, uno de los jugadores que más portadas acapara en la prensa deportiva es nada menos que Enzo Fernández. Desde su irrupción en el once de Lionel Scaloni, el joven volante sudamericano no ha dejado de sumar elogios por sus actuaciones y ahora se encuentra en boca de todos tras ser vinculado en las últimas horas con el Liverpool. Si bien no ha quedado confirmado el interés de los ingleses, el Benfica se ha apurado en tasar a la ‘joya’ que tiene en la plantilla.

Según información del diario portugués O’Jogo, el cuadro lisboeta solo piensa dar salida a Enzo Fernández con un pago de 120 millones de euros. Ya sea el Liverpool o cualquier otro club, en el Benfica creen que es el precio justo por un futbolista con el enorme potencial del argentino.

De acuerdo a Transfermarkt, el exjugador de Defensa y Justicia y River Plate alcanza el valor de 35 millones de euros. No obstante, el Benfica, un club acostumbrado a hacer grandes ventas, vale mucho más. Los portugueses no cederían un milímetro para ganar lo que pretenden.

Ante su destacado desenvolvimiento en el Mundial de Qatar 2022, el mediocampista fue relacionado con varios clubes y uno de ellos es el Liverpool. De acuerdo a Mirror, la institución inglesa ya tiene un preacuerdo para fichar al joven deportista, pero por ahora no se conocen más detalles de la supuesta oferta.





¿Hasta cuándo tiene contrato Enzo Fernández en Benfica?





Cabe recordar que Enzo Fernández tiene contrato con Benfica hasta el 30 de junio del 2027. De confirmarse el traspaso, su a Liverpool significaría un gran aporte para Jürgen Klopp: el entrenador ha buscado un volante en el sector medio desde hace meses para acompañar Fabinho y Thiago Alcántara.

Anteriormente, el equipo de la Premier League se reforzó con Arthur Melo, pero el brasileño llegó lesionado y hoy no se encuentra en los planes del técnico alemán para lo que resta de la temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR