El 2018 inició lleno de fútbol. El mundo entero detiene sus actividades para festejar el nuevo año; sin embargo, el balón no se detiene. Ligas como la Premier en Inglaterra o la J. League Division 1 de Japón continúan con su calendario con normalidad. Precisamente en el torneo nipón se anotó el primer gol del año que es viral .

Sho Ito, atacante del Yokohama Marinos fue el privilegiado que festejo por primera vez en el 2018. El delantero recibió un centro dentro del área y, a los 8 minutos, celebró en el arranque de la final de la Copa Emperador. De todas formas, la alegría no fue completa: su equipo terminó perdiendo por 2 a 1 ante el Cerezo Osaka.



Otros partidos del 1ero de enero son los de Inglaterra. el torneo inglés no descansa. Liverpool vs. Burnley, Manchester United vs. Everton y Leicester City vs. Huddersfield son los encuentros que prometen alegrarnos la mañana.

En el año del Mundial. Los campeonatos del mundo se volverán más competitivos aún. Todos los jugadores tienen ganas de participar en Rusia 2018.