Ansu Fati casi marca un gol ante Montenegro en su debut con la Sub21

Estuvo bien cerca. Ansu Fati jugó este martes sus primeros minutos con la Selección Sub-21 española en la victoria 2-0 sobre Montenegro, en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2021. Fue un debut auspicioso que se pudo coronar con un gol en los descuentos, si no fuera por una atajada del arquero rival.

Ansu Fati entró en el minuto 80 del encuentro por Marc Cucurella cuando España ya había sentenciado el encuentro en Pogdorica con goles de cabeza Aitor Buñuel (34') y del propio Cucurella (62').



Ansu Fati, de origen guineano y recientemente nacionalizado español, se convirtió así en el segundo jugador más joven en debutar con la Sub-21 a sus 16 años y 11 meses, sólo superado por Bojan Krkic, que debutó con 16 años y 9 meses.

Así fue la jugada en la que Ansu Fati casi marca su primer gol con España. (Captura y video: YouTube)

El joven barcelonista se incorporó a la 'Rojita' el pasado viernes en sustitución de su compañero Carles Pérez que abandonó la concentración por una lesión muscular.



El joven jugador azulgrana ha sorprendido en este inicio de temporada y el viernes pasado, el seleccionador absoluto español Robert Moreno, no descartó poder contar con él en la próxima Eurocopa.



"No hay nada descartable y menos hablando del próximo verano", dijo Moreno en una rueda de prensa.



Un jugador que "de repente empieza con su equipo y, más en su caso con un equipo como el Barcelona, empieza a marcar goles y a disfrutar, ¿por qué vamos a renunciar un jugador de tanto nivel con nosotros?", añadió Moreno, quien, no obstante, volvió a pedir cautela con el joven jugador.

Fuente: AFP

