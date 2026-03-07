Este sábado 7 de marzo desde las 4:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 3 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Apple TV para todo el mundo, con un servicio al que podrás acceder pagando el monto establecido por Apple. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el M&T Bank Stadium será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Lionel Messi jugará en el Inter Miami vs. DC United. (Video: Inter Miami)
