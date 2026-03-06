Luego de una dolorosa derrota ante Los Ángeles FC en el debut de la Major League Soccer (MLS), el vigente campeón de Estados Unidos, Inter Miami, logró sumar de a tres en último encuentro ante Orlando City, y ahora visitará a DC United en el M&T Bank Stadium en de Baltimore, por la tercera fecha del torneo.

Con Lionel Messi en el ataque, los dirigidos por Javier Mascherano buscará iniciar una racha de victorias para situarse en los primeros lugares de la tabla. El astro argentino anotó un doblete en la pasada jornada y llega entonado para liderar a los suyos.

En frente estará el siempre complicado club de Washington que también ha sumado tres puntos en estas primeras dos jornadas, luego de vencer en casa a Philadelphia Union, y caer ante en su visita frente a Austin FC.

Pese a la victoria de al primera fecha en su fortín, DC United no parte como favorito para el duelo ante los monarcas del 2025, por lo que apuestan por la producción goleadora del brasileño Gabriel Pirani y el israelí Tai Baribo.

La última vez que se enfrentaron fue victoria por 3-2 a favor de los del Estado de Florida, con dos goles del argentino Lionel Messi, el partido jugador en setiembre del año pasado.

Precisamente, liderados por el campeón mundial con Argentina, la delegación de Inter Miami fue recibida en la Casa Blanca por el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una ceremonia de reconocimiento por el título nacional alcanzada a fines de 2025.

Lionel Messi junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: AFP)

Inter Miami realizó una gira de partidos amistosos en Sudamérica en la que enfrentó a Alianza Lima de Perú, Barcelona S.C. de Ecuador y Atlético Nacional de Colombia.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. DC United?

Inter Miami vs. DC United está programado para este sábado 7 de marzo desde las 4:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 6:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:30 p.m.; en México a la 3:30 p.m.; y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. DC United?

Inter Miami vs. DC United se disputará en el M&T Bank Stadium en de Baltimore, con la transmisión exclusiva de Apple TV para Latinoamérica, a través del MLS Season Pass. En suelo argentino también se podrá ver por la misma señal. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR