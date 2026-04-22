¿Dónde ver vs. Real Salt Lake EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la MLS 2026 con L de titular? ¿En qué canal transmiten el partido por una fecha más? Según al programación de la Major League Soccer, este es el único canal con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 22 de abril: Apple TV, plataforma de paga por el servicio de Apple. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 8:30 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. Salt Lake: canales dónde ver a Lionel Messi
Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. Salt Lake: canales dónde ver a Lionel Messi
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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