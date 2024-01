En el Estadio Cotton Bowl, Inter Miami vs. FC Dallas chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por un partido amistoso en Texas, Estados Unidos, este lines 22 de enero. El partido, que será el segundo de las ‘Garzas’ en la presente pretemporada, arrancará a las 6:00 de la tarde (colombiana y peruana) y 8:00 p.m (hora de Argentina). El duelo va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por MLS Season Pass. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Inter Miami inició su gira de pretemporada este viernes en el Estadio Cuscatlán, enfrentándose a la selección de El Salvador bajo la dirección técnica de Gerardo Martino. Jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba participaron en la primera mitad del juego, siendo reemplazados más tarde para prepararse para el intenso calendario de partidos que enfrentará Las Garzas.

El equipo de la Florida ahora se enfrenta a un nuevo reto. En su segundo duelo de pretemporada, los de Miami se medirán contra el FC Dallas. El Tata, al igual que en el empate sin goles frente al representativo salvadoreño, planea emplear a sus estrellas desde el arranque, con miras a los partidos oficiales que se le vienen.

Por su parte, el FC Dallas enfrentará desafíos significativos en sus duelos de pretemporada y para la próxima campaña de la MLS. Aunque cuentan con la presencia de su destacado jugador Jesús Ferreira, sufrirán la ausencia de su figura Alan Velasco hasta mayo debido a una lesión de ligamentos. Así, la escuadra bajo la dirección de Nico Estévez tendrá que afrontar este duelo con Inter con esa baja clave.

La expectación en Texas para este compromiso es inmensa. Numerosos aficionados están comprando boletos, particularmente emocionados por ver a Lionel Messi, marcando esta como su segunda aparición en la región en seis meses. El venidero partido amistoso se celebrará en el famoso Cotton Bowl Stadium, que tiene una capacidad para 92.100 espectadores.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. FC Dallas?

El enfrentamiento entre Inter Miami vs. FC Dallas está programado para este lunes 22 de enero como parte de un amistoso previo al inicio de los partidos oficiales en la MLS. El partido comenzará a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el horario varía en diferentes países. Por ejemplo, en Argetina, Chiley Uruguay, el encuentro iniciará dos horas después, a las 8:00 p.m. En México, el partido comenzará a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver Inter Miami vs. FC Dallas?

Si deseas no perderte ningún minuto del partido entre Inter Miami vs. FC Dallas, podrás disfrutar de la transmisión a través de la señal de MLSES.com y Apple TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

¿Dónde juegan Inter Miami vs. FC Dallas?

El partido entre Inter Miami vs. FC Dallas, como parte de la pretemporada de ambas escuadras, se llevará a cabo en el Estadio Cotton Bowl, situado en Texas, Estados Unidos. Con una capacidad para 92.100 espectadores.





