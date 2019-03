¡¿Qué partido vio?! Lionel Scaloni cree que "no fue decepción y que sirvió para ver cómo se asociaban con Messi"

Lionel Scaloni , seleccionador de Argentina, admitió este viernes, tras la derrota 1-3 ante Venezuela, que no le "gustó" la imagen de su equipo en el primer tiempo, aunque dijo que no lo llamaría una decepción, al tiempo que rechazó que los dos primeros goles fueran fruto del sistema de tres centrales.

"Lógicamente, no nos gustó, especialmente a mí. El segundo tiempo sí. Intentamos corregir la situación. El segundo tiempo deja cosas positivas, pero el primer tiempo las deja negativas. Es mejor que pasen ahora y no más adelante. A nosotros nos sirve mucho este partido", expresó Scaloni tras el partido.



"No lo llamaría decepción (...) El sistema táctico a mí me sirve y a los chicos les sirve para sacar muchas conclusiones. Duele perder, pero este partido nos sirve muchísimo para ver cómo se asociaban con Messi y que den un paso adelante los jugadores que lo tienen que dar", agregó.

También expuso, en referencia a los 90 minutos completos que disputó Messi, que no tenía "nada estipulado con ningún jugador" sobre el tiempo que iba a jugar. El DT lamentó que Messi no viaje a Marruecos tras las molestias con las que terminó el partido.

