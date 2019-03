Una nueva generación dorada: la meta de Luis Enrique para devolverle la gloria a España

Metas claras. El seleccionador español, Luis Enrique Martínez , afirmó este viernes que seguirá probando y buscando para "crear una nueva selección" tras la España de oro que ganó el Mundial 2010 y dos Eurocopas (2008 y 2012) y que eso llevará tiempo.



"Me encantaría tener ya 23 jugadores y un once fijos, pero ese va a ser un proceso largo, esta evolución no se va a hacer en una semana", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para la Eurocopa de 2020 contra Noruega el sábado.



''Ahora empiezan los partidos oficiales, ya no hay pruebas, ya no hay ningún test para comprobar cosas sino que hay que conseguir resultados y llevar a España a la siguiente fase de clasificación. Venimos de tres fases finales que no estuvimos ni cerca de lo que buscábamos y ahora hay que buscar un relevo generacional... Pero para buscar eso se necesita tiempo", aseguró.



El seleccionador español, que ha probado hasta 41 jugadores desde que se hizo cargo del equipo tras el Mundial de Rusia, insistió en que le gustaría que "tuviésemos ese bloque casi hecho, pero es irreal, de donde venimos hay que crear una nueva selección, hay que crear que con resultados esos jugadores adquieran peso y eso sólo se consigue con tiempo y buenos resultados".



Se trata de "generar a través de la calidad que tenemos y de la confianza otro bloque ganador. No sé si es una transición, la realidad es que estamos en ese proceso", afirmó. Tras asegurar que ha escogido a los 23 que consideraba más adecuados para este partido, Luis Enrique dijo que "en principio voy a seguir jugando con el mismo sistema 4-3-3", el sábado.



Respecto a Noruega, el seleccionador español no dudó en afirmar que es un equipo "con un gran nivel físico, superior al nuestro, no pierde demasiado tiempo en la elaboración, juego directo, con buena incorporación de sus laterales y tiene dos buenos delanteros".



