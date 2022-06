Argentina vs. Arabia Saudita: fecha, hora y canales del debut en Mundial Qatar 2022.

Conozca usted en esta nota los horarios y canales del partido que sostendrán las selecciones de Argentina y Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022 de la FIFA el próximo martes 22 de noviembre en el estadio Iconic de la ciudad de Lusail. El choque está programado para las 5 de la mañana (en Perú y dos horas más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL por las señales de TyC Sports, FOX Sports, TV Pública, Latina, DIRECTV Sports para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía TVE y Teledeporte. El equipo que dirige Lionel Scaloni parte como favorito para llevarse los tres puntos.

Tras el sorteo que se llevó a cabo a inicios de abril, Argentina quedó encallada en el Grupo C del Mundial 2022. Además de Arabia Saudita, el rival del debut, se encuentran las selecciones de México y Polonia, selecciones que también aspiran con la clasificación a la siguiente fase del torneo.

La ‘Scaloneta’ acude a esta cita sin el brillo individual de otros torneos, pero con un sólido colectivo que potencia la figura de Lionel Messi. Una combinación ganadora, mérito del técnico, que ya le funcionó para ganar la Copa América y que en Qatar buscará darle a la Albiceleste la tercera Copa del Mundo de su historia.

Argentina vs. Arabia Saudita: canales y horarios





PAÍS HORA CANAL Argentina 07:00 TV Pública, TyC Sports Brasil 07:00 TV Globo Bolivia 06:00 Unitel, Red UNO, Tigo Sports Colombia 05:00 Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Chile 07:00 Canal 13, TVN, DirecTV Sports Ecuador 05:00 ECDF, DIRECTV Sports Perú 05:00 Latina, DIRECTV Sports Paraguay 06:00 Tigo Sports, Telefuturo, SNT Uruguay 07:00 ANTEL, DirecTV Sports Venezuela 06:00 Televen México 04:00 Televisa, TV Azteca España 12:00 TVE, Teledeporte Estados Unidos (WA) 06:00 FOX Sports

Argentina ya sabe que esquivará en la primera fase, además de España y Brasil, a la actual campeona, la Francia de Mbappe; a la Portugal de Cristiano Ronaldo; a Bélgica; y a Inglaterra, semifinalista en Rusia 2018, subcampeona de Europa en 2021 y de nuevo reintegrada entre las mejores y las candidatas al título, aparte de la débil Qatar.

A esta cita, Messi acude tal vez ya en la última etapa de su carrera en la élite, pero fortalecido por un título de Copa América y bien rodeado de compañeros que buscan maximizar las virtudes de Leo, quien como toda la ‘Albiceleste’, espera su revancha de la final de Brasil 2014, en la que cayó por la mínima frente a Alemania.





Qatar 2022: calendario del Mundial





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





MÁS NOTICIAS DEL MUNDIAL QATAR 2022









VIDEO RECOMENDADO