Buscaba su primer gol oficial con la camiseta de Argentina. Mauro Icardi , el delantero por el que se desviven los técnicos en Europa, quiere hacer su historia en su país natal. En el Argentina vs. Brasil fue ubicado como titular en el once de Lionel Scaloni y recién - en el segundo tiempo – tuvo la chance de marcar un tanto en la valla de Alisson.



Recibió la pelota desde el medio, enganchó a su rival de enfrente, vino otro e Icardi no pudo definir bien de cara al arco del golero brasileño. Icardi se lamentó, pero siguió en busca de darle un gol a su Selección. Partido con pocas chances en Arabia Saudita.



Argentina arrancó el amistoso con: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala; Icardi, Correa. Mientras que el 'Scratch' presentó esta a Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho; Neymar, Firmino y Gabriel Jesus en su alineación.



Recordemos que el último Argentina vs Brasil favoreció a la Albiceleste el 9 de junio de 2017. En aquel partido, también un amistoso, si jugó Lionel Messi y los gauchos se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Gabriel Mercado.