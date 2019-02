¡SO LO! La increíble ocasión que falló Gaich en el Argentina vs Colombia por el Hexagonal Sub 20 [VIDEO]

Para no creer. La 'Albiceleste' pudo sentenciar el encuentro apenas a los cuatro minutos del complemento del duelo entre Argentina vs Colombia por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 , en los pies de Adolfo Gaich, quien falló un increíble mano a mano.

El elenco argentino recuperó el balón tras aprovechar un error en salida de la defensa colombiana. El esférico lo tomó Gonzalo Maroni, quien dejó totalmente solo a Gaich, que tuvo tiempo suficiente para acomodarse, perfilarse y rematar de zurda; sin embargo, en una gran reacción el guardameta Kevin Mier evitó lo uqe hubiese sido la segunda caída de su arco.



El marcador lo abrió sobre el final del primer tiempo, la 'joya' de River Plate Julián Álvarez, de estupendo cobro de tiro libre.

Argentina y Colombia se enfrentan por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 en partido que se juega en el estadio El Teniente de la localidad de Rancagua.