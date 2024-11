La Selección Peruana llegó a Buenos Aires con la difícil tarea de volver a Lima con al menos un punto, pero sin argumentos futbolísticos para trasladarlo a la realidad. Por más que Jorge Fossati buscó darle vueltas a su 3-5-2 para aguantar la superioridad de Argentina, con un primer tiempo donde Pedro Gallese no necesitó ser figura, todo el planteamiento se vino a los 55′ tras una genialidad de Lionel Messi y una soberbia definición de Lautaro Martínez. Solo fue un 1-0 en La Bombonera, pero duele como una goleada: estamos eliminados del próximo Mundial, somos un equipo sin recursos para afrontar con dignidad lo que queda de las Eliminatorias y tenemos una Federación Peruana de Fútbol llena de cuestionamientos por su crisis dirigencial. El futuro que nos depara es aún más sombrío de lo que nos imaginamos.

El UNOXUNO de Perú:

Pedro Gallese (5): en un partido donde íbamos a necesitar que tuviera una noche como la del 2017, estuvo bien ubicado e intervino con solvencia cuando fue requerido. No pudo hacer mucho en el gol de Lautaro Martínez, donde la acrobática jugada lo sorprendió por la velocidad de su ejecución.

Miguel Araujo (4): dentro del área cumplió con su tarea de despejar las incursiones ofensivas de Argentina, pero se complicó cuando los delanteros lo sacaron de su posición. Se ganó una tarjeta amarilla a los 44′ por llegar tarde en una dividida, por lo que quedó suspendido para el partido frente a Bolivia en marzo.

Carlos Zambrano (5): contra Chile se notó su ausencia y su regreso frente a Argentina le dio otra jerarquía a la zaga central de Perú, sobre todo en el orden defensivo para liderar a sus compañeros desde su ubicación como líbero. Hizo todo lo que pudo, pero a los 88′ se ganó una tarjeta amarilla y también quedó suspendido para la fecha 13 de las Eliminatorias 2026.

Alexander Callens (4): al igual que toda la zaga, tuvo un partido muy complicado. Le tocó respaldar constantemente a Luis Advíncula frente a las arremetidas de Gonzalo Montiel, y afrontó una noche muy desgastante. Falló en el gol de Lautaro Martínez, donde pierde fácilmente la posición previo al remate de tijera.

Pedro Gallese no pudo hacer mucho para evitar el gol de Argentina. (Foto: ITEA Sports)

Andy Polo (4): las asociaciones que tuvo en el partido contra Chile no se replicaron frente a Argentina, especialmente porque se dedicó a defender y a jugar mano a mano con Julián Álvarez. Más allá de algunos breves arranques para ganar la raya, no generó nada por derecha y pasó desapercibido.

Oliver Sonne (4): si contra Chile fue el mejor de la Selección Peruana, esta vez le costó adaptarse a la rigurosidad táctica del partido y no pudo aportar ni siquiera en las labores defensivas a la hora de respaldar a Jesús Castillo. Por cansancio tuvo que ser sustituido a los 73′ para el ingreso de Bryan Reyna.

Jesús Castillo (4): por más que Perú terminó jugando con un 5-4-1, no se abasteció para cubrir la zona central y padeció frente a la telaraña de pases que tejía Argentina por su sector. En las pocas veces que tuvo el balón sin presión, no estuvo preciso o tomó malas decisiones que no le dieron oxígeno al equipo para por lo menos intentar avanzar unos metros.

Sergio Peña (3): era evidente que este era un partido en donde iba a correr más detrás del balón que con él, por lo que Perú requería de su técnica y para sostener la poca posesión que iba a tener. Sin embargo, se equivocó en la mayoría de sus pases y algunos de sus errores provocaron contragolpes de Argentina que por poco terminan en gol. Al igual que frente Chile, nuevamente cerró un rendimiento para el olvido.

Sergio Peña registró 11 posesiones perdidas frente a Argentina. (Foto: ITEA Sports)

Luis Advíncula (4): intentó hasta donde pudo, pero esta vez no pudo ganar algunos metros con su velocidad. La ubicación a perfil cambiado le sigue costando, pues tiene que tomarse un tiempo más para perfilarse si quiere sacar un pase. Quedó expuesto ante la insistencia y terquedad de Jorge Fossati.

Alex Valera (4): con la necesidad de contener a Gonzalo Montiel, Jorge Fossati cambió su 3-5-2 por un 5-4-1 y en esa variación él fue uno de los mayores sacrificados. Le tocó jugar como un volante por izquierda para hacer el recorrido y apoyar a Luis Advíncula, algo que poco a poco lo fue alejando del área o de alguna zona donde pudiera sentirse más cómodo. Aportó hasta donde pudo.

Paolo Guerrero (4): fue tomado por Nicolás Otamendi y ambos tuvieron un mano a mano donde también se dejaron alguna caricia. Luchó para ganar algún balón por arriba o para sostener la posesión con alguna falta, pero su contribución ofensiva fue muy pobre si lo comparamos con su rendimiento frente a Chile. Posiblemente hayamos sido testigos de su último partido con la Selección Peruana en una Eliminatoria.

Paolo Guerrero no registró ningún remate a la portería de Argentina. (Foto: ITEA Sports)

Gianluca Lapadula (4): tomó la posta de Paolo Guerrero a los 64′ e intentó darle otras variantes ofensivas a Perú, pero no pudo aportar más que su sacrificio para ir a buscar la épica frente a los centrales de Argentina. Tuvo un tiro libre cerca al área de Emiliano Martínez, pero mandó el balón a las nubes.

Bryan Reyna (4): Jorge Fossati apostó por su velocidad para buscar algo diferente de contragolpe, pero tampoco pudo ofrecerle mucho a Perú frente a la aplastante superioridad de Argentina para conservar el balón con el marcador a favor.

Edison Flores (4): ingresó para jugar como interior por izquierda ante el cansancio de Oliver Sonne, sin embargo, solo aportó ganas y empuje infructuoso hacia adelante. Sigue siendo una pieza de recambio que aporta muy poco cuando entra.

José Rivera (-): estuvo muy poco tiempo en el campo de juego como para ser evaluado.

Piero Quispe (-): ingresó a los 86′ por Sergio Peña y apenas tocó el balón en 10 ocasiones. Poco para evaluar.

Gianluca Lapadula no marca un gol oficial con la Selección Peruana desde marzo del 2022. (Foto: ITEA Sports)





