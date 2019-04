Ya es una goleada: Adrián Mejía sentencia el 4-1 de Ecuador sobre Argentina en San Marcos [VIDEO]

No se puede creer. Adrían Mejía fue el encargado de sentenciar el partido entre Argentina y Ecuador en la última jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. El jugador de la escuadra 'Tricolor' no tembló ante el portero rival, y marcó el 4-1 de los suyos en medio de un silencia total en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La jugada previa antes mencionada se produjo a los 77 minutos de la segunda parte del partido, luego de una mala salida del conjunto de Argentina que terminó con un potente disparo de Mejía y un golazo de Ecuador. Nada que hacer para el portero. Una lástima.

Recordemos que solo si Argentina gana o empata, Ecuador quedará marginado del Mundial y el último boleto se lo adjudicará Perú. La 'Albiceleste' y Chile consiguieron anticipadamente sus boletos en la penúltima fecha del Sudamericano, disputada el pasado jueves.



Los boletos al Mundial los consiguen los cuatro equipos mejor ubicados tras cinco fechas en partidos de todos contra todos. A pesar de haber sido eliminado por Argentina en la fase inicial del Sudamericano, Brasil estará en el Mundial de noviembre por ser el país anfitrión.



