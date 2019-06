¡Desde el Parque de los Príncipes! Argentina vs. Japón EN VIVO vía DirecTV: duelo por Mundial femenino Francia 2019

Argentina vs. Japón (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por la fecha 1 del Grupo D del Mundial femenino 2019 , este lunes 10 de junio, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Mira las principales incidencias del juego por el minuto a minuto de la web de Depor.com. Se viene un gran duelo entre argentinas y japonesas por el torneo mundial.

Argentina y Japón harán su estreno en la octava edición del Mundial femenino, que se desarrolla en tierras francesas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Parque de los Príncipes.

Argentina vs. Japón: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Japón, laureada en 2011 y finalista en 2015, debuta en el Mundial femenino de Francia el ante Argentina, que busca su primera clasificación a octavos, mientras que Canadá se mide con Camerún en el otro partido del día.



Las japonesas han disputado la final en los dos últimos Mundiales, con el título logrado en 2011 ante Estados Unidos después de un partido antológico decidido en los penales. Cuatro años después las niponas vivieron una pesadilla al perder 5-2 ante el mismo rival tras haber encajado cuatro goles en el primer cuarto de hora.



El sorteo deparó pues un debut duro para las argentinas en París. La 'Albicesleste', 37ª en la clasificación FIFA, regresa a un Mundial femenino luego de 12 años de ausencia, con el reto de superar por primera vez la fase de grupos, en la llave D.

"Confío en que mis jugadoras, que son unas guerreras, den batalla", declaró el seleccionador argentino Carlos Borrello, este domingo, en la víspera de debutar en el Mundial de Francia 2019.



"Nos faltan décadas de desarrollo para llegar a niveles mundiales. Pero el fútbol tiene algo especial, la pasión, la furia de adentro y juega en los partidos, a veces se compensa con eso. Confío en que mis guerreras den batalla", señaló Borrello, en el auditorio que habitualmente utiliza el PSG para sus ruedas de prensa.



Junto al técnico estuvo la jugadora del Sevilla, Aldana Cometti.



"Una recuerda cuando tenía que hacer esfuerzos para jugar al fútbol, trabajar para vivir, me hace recordar las corridas que tenía para entrenar, no podíamos dar el 100%", dijo la jugadora, cuando le preguntaron por la época en la que compaginaba el deporte con su trabajo en una mercería.

Con información de AFP

