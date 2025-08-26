Argentina vs. Venezuela medirán fuerzas este jueves 4 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental, el cuadro dirigido por Fernando Batista asegurar su puesto en el repechaje o acercarse a las casillas de clasificación directa.

Argentina es uno de los equipos protagonistas en la presente Eliminatoria. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni alcanzaron una cómoda clasificación, mucho antes de terminar el proceso de la presente Eliminatoria. Por esta razón, podrían probar algunas nuevas figuras.

El actual campeón del mundo accedió sin problemas a un nuevo Mundial, buscando repetir el plato. Además, es bicampeón de la Copa América. Eso sí, ya dejó de contar con la presencia de Ángel di María, una de las figuras del equipo ‘albiceleste’ en la última década.

Entre los convocados para esta contienda destaca la presencia de Lionel Messi quien se recuperó de una lesión y llega con continuidad a esta fecha, tras su buen momento con Inter Miami. A él se le suma Rodrigo de Paul. Si hablamos de otros nombres, mencionamos a Cristian Romero, actual capitán de Tottenham.

Venezuela, por su parte, pasó por altos y bajos en el desarrollo de la Eliminatoria. Cuando todo parecía que se acercaban a la clasificación directa, cedieron puntos y perdieron terreno en la tabla de posiciones. Por esta razón, quieren asegurar, como mínimo el repechaje.

Bajo la dirección técnica de Fernando Batista, se ubican en el puesto 7 con 18 puntos, solo uno de distancia con Bolivia que es octavo. La premisa será clasificar al primer Mundial de su historia en lo que respecta a categoría mayor.

Entre los convocados destaca la presencia de Salomón Rondón, quien dio un giro importante en su carrera porque fichó por Real Oviedo de España, luego de militar algunas temporada en Pachuca de la Liga MX. Yefferson Soteldo será otro de los futbolistas de renombre.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela?

El compromiso entre Argentina vs. Venezuela está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿En qué canales ver Argentina vs. Venezuela?

El partido entre Argentina vs. Venezuela se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión a cargo de Movistar TV, pero con la señal por confirmar en los próximos días, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Argentina vs. Venezuela?

