Estamos cerca a una nueva jornada doble de las Eliminatorias 2026 y en la Videna ya comenzó la discusión sobre quién será el ‘9’ titular de la Selección Peruana para los partidos frente a Uruguay y Paraguay. Así pues, sin Paolo Guerrero tras no ser citado por lesión, ni Alex Valera luego de que fuera desconvocado por un desgarro, Luis Ramos se perfila como el centrodelantero titular en el esquema de Óscar Ibáñez.

Atrás quedaron los días en donde Ramos era hasta la cuarta opción del comando técnico, ya que Gianluca Lapadula también estaba por encima suyo en el abanico de posibilidades. Sin embargo, al igual que Guerrero y Valera, el ‘Bambino’ es otro de los grandes ausentes por su poca continuidad en el Spezia.

En ese sentido, ‘Lucho’ está con todas las ganas de demostrar todo lo que ha crecido en estos últimos meses disputando el campeonato colombiano, donde el pasado fin de semana marcó un golazo para darle el empate definitivo al América de Cali frente al Atlético Nacional. Llega dulce frente al arco y ahora quiere confirmarlo con la ‘Bicolor’.

Paolo Guerrero no fue convocado por estar recuperándose de una lesión. (Foto: Getty Images)

En una reciente entrevista con L1 Radio, el trujillano dejó sus primeras sensaciones tras conocerse esta posibilidad de ser el centroatacante titular. “Siempre trabajé para este momento, siempre me preparé de la mejor manera, con mucho profesionalismo. Todos los que estamos en la selección estamos preparados para afrontar estos retos”, afirmó.

En otro momento de la charla, Ramos fue consultado sobre la chance de llevar la ‘9’ en estos encuentros clasificatorios, la cual le pertenece a Paolo Guerrero como el más experimentad en la posición. No obstante, ahora que el ‘Depredador’ no está, le ilusiona llevar dicho dorsal y comenzar a sumar puntos para usarlo más seguido en el futuro inmediato.

“Yo siempre, en todos los clubes que tuve, traté de usar siempre la ‘9’. Cuando debuté usé la ‘9’ (en la selección), pero no es algo que yo la pedí, simplemente me la dieron. A mí me encantaría poder utilizarla, ya seguro hablaré con Paolo, ojalá se pueda dar”, señaló.

Luis Ramos lleva cuatro partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Luis Ramos, quien lleva nueve goles y dos asistencias en los 35 partidos que ha disputado con el América de Cali en el 2025, puso las cosas sobre su ambición en la Selección Peruana. “Desde que estuve convocado, se me dio la oportunidad de estar con Paolo y con Gianluca, y siempre me entrené para jugar. Hoy en día me siento muy preparado psicológica y futbolísticamente, y esta oportunidad hay que aprovecharla”, comentó.

Por último, sobre su presente en los ‘Diablos Rojos’, Ramos agradeció la confianza de su entrenador, el argentino Diego Raimondi, quien se la jugó por él a pesar de algunos cuestionamientos tras su primer semestre en el fútbol colombiano. Para el atacante de 25 años, cuyo pase aún pertenece a Cusco FC, ahora que está en el extranjero le toca estar a la altura porque también representa al Perú.

“Gracias a Dios tengo la confianza del comando técnico, el ‘profe’ habla mucho conmigo, me da mucha confianza para jugar. Gracias a Dios y el trabajo, soy uno de los goleadores del club. No solo represento a mi carrera, sino al Perú. Me siento orgulloso por lo que voy consiguiendo”, aseveró.

Luis Ramos está a préstamo en América de Cali hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

