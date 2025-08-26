El clásico del último fin de semana sigue en boca de todos, pero no por un tema futbolístico ni por nada destacado con la pelota. Sucede que en el primer tiempo, en lo que parecía una discusión normal dentro del área, Hernán Barcos y Alex Valera tuvieron un fuerte intercambio de palabra. Todo parecía haber quedado ahí, pero tras le pitazo final ambos jugadores fueron consultados sobre el hecho en zona mixta.

“Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, comentó el ‘Pirata’.

Visiblemente enojado, Hernán continuó hablando sobre el delantero de Universitario de Deportes y recordó su negativa a jugar con la Selección Peruana hace unos meses, producto de problemas personales. Además, afirmó que es un futbolista que no cuenta con “humildad”.

“Después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, añadió.

Del lado de Alex Valera, cuando fue preguntado por lo sucedido, declaró lo siguiente: “Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”.

Incluso lunes, tanto como Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y Óscar Ibáñez, director técnico interino de la Selección Peruana, fueron cuestionados al respecto en la conferencia de prensa oficiada en la Videna. Posteriormente, cuando parecía que todo había quedado ahí, Hernán Barcos volvió a manifestarse en sus redes sociales

Utilizando su cuenta de Instagram, el cordobés compartió una imagen con una frase que señala: “No es venganza, es ley de Newton: para cada acción hay una reacción”. Esto, por supuesto, fue vinculado automáticamente con lo que pasó con Alex Valera, a quien expuso como el iniciador de la discusión.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate sin goles frente a Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de unas cuentas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

