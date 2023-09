No cabe duda que Cristiano Ronaldo aparece en los momento donde más se le necesita. Y es que el astro luso, ganador de cinco Balones de Oro, no descuida su nivel y sigue demostrando su jerarquía con Al Nassr. Así pues, este viernes 29 de septiembre, ‘CR7′ apareció con una gran asistencia para Anderson Talisca, quien no decepcionó y conectó el 1-0 a favor de los ‘Caballeros de Najd’ ante Al Taee, en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga Saudí.

La acción se dio a los 31 minutos de juego. El atacante portugués recibió un balón muy cerca al área rival. Si bien se encontraba bajo la marca de dos futbolistas del conjunto local, el exReal Madrid conectó un buen pase en primera, rompiendo líneas para darle paso al centrocampista brasileño, quien corría con mucha velocidad hacia la portería de Victor Braga.

Sin pensarlo dos veces, Anderson Talisca disparó cruzado hacia el palo izquierdo, imposible para el golero de Al Taee. Y es que pese a la estirada, no pudo evitar que el balón se cole entre sus redes, concretando así el 1-0 a favor de Al Nassr en el Estadio Prince Abdul Aziz bin Musa’ed.

Al Nassr vs. Al Taee: lo que se viene

Luego del encuentro ante Al Taee, Al Nassr deberá enfocarse en lo que será su próximo reto de la temporada. Su rival será nada menos que Istiklol, rival con el que se medirá el lunes 2 de octubre desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el marco de la fecha 2 de la AFC Champions.

Cabe resaltar que el equipo de Cristiano Ronaldo debutó con una victoria en dicha competición. Con el astro luso hasta el minuto 91, el equipo de Luis Castro se impuso por 2-0 ante Persepolis.

Al Taee, por su lado, se alistará para enfrentar a Al-Taawoun. La contienda se llevará a cabo el jueves 5 de octubre desde las 10:00 de la mañana (hora peruana), en el Al-Taawoun Club Stadium. Ojo, los de Laurentiu Reghecampf deberán sumar una victoria, si es que no quiere alejarse de los primeros lugares de la tabla. Al día de hoy, marcha en la posición1 2, con siete unidades.





