¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por en preparación al Mundial 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la FIFA, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 31 de marzo del 2026: DIRECTV (DGO), Canal 5, AUF TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 1:30 p.m. (horario peruano).

Uruguay vs Argelia, este martes 1:15 p.m en Turín. (Video: AUF)
Uruguay vs Argelia, este martes 1:15 p.m en Turín. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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