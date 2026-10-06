transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento está programado para este martes 6 de octubre en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, a partir de las 9:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil; una hora menos en México; y diez horas y media más tarde en India. Además de AUF TV, podrás seguir la televisación por DIRECTV. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Uruguay vs. India chocarán en amistoso internacional. (Video: AUF)
Uruguay vs. India chocarán en amistoso internacional. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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